İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi duvarlarında görsel etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı. Etkinlik kapsamında önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye'de ilk kez kullanılacak gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya semalarında özel bir gösteri düzenlendi. Galata Kulesi'nde ise ışık ve video haritalama (mapping) gösterisi gerçekleştirildi.