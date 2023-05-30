İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü Sancaktepe'de coşkuyla kutlandı

İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü, Sancaktepe'de düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "28 Mayıs seçimleri ile birlikte de bu coşkumuz Türkiye yüzyılı ile birleşiyor. Biz de ecdadımızın fetih ruhuyla yine Türkiye yüzyılını dünyaya anlatacağımız bir döneme girdik" dedi.

İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü şehrin farklı yerlerinde olduğu gibi Sancaktepe'de de coşkuyla kutlandı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ile birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Coşkulu vatandaşların Türk bayraklarını salladığı kutlamada İstiklal Marşı okundu, marşlar söylendi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla Sancakepe'de kutluyoruz. Milletimizin Anadolu'yu yurt edinmesinden sonra İstanbul'un fethiyle bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliğinde yepyeni bir dünyaya Osmanlı Devleti olarak kanat açtık. Bir gün önce, 28 Mayıs seçimleri ile birlikte de bu coşkumuz Türkiye yüzyılı ile birleşiyor. Biz de ecdadımızın fetih ruhuyla yine Türkiye yüzyılını dünyaya anlatacağımız bir döneme girdik. Fetih sadece sınırları toprakları almak değildir. Fetih kültürüyle medeniyetiyle dünyaya kendini anlatmak demektir. Biz de bu yeni Türkiye yüzyılında kardeşliği, birlikte yaşamayı dünyaya anlatacağız. Biz bunun için çok heyecanlıyız" dedi.