İstanbul'un göbeğinde dünyanın en büyük lale halısı

Farklı renklerde 570 bin lale ile hazırlanan bin 460 metrekare boyutundaki dünyanın en büyük lale halısı motifi, İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Havadan çekilen görüntülerde rengarenk halının tüm güzelliği gözler önüne serildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl İstanbul'u 20 milyon lale ile süslüyor. İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında ise dünyanın en büyük lale halısı motifi vatandaşların beğenisine sunuldu. İBB tarafından 5'inci kez hazırlanan, farklı renkte 570 bin lalenin kullanıldığı 460 metrekare boyutundaki lale halısı büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı bir çok turist lale halısı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Havadan çekilen görüntülerde ise rengarenk motif şeklinde dizilen hale halısının tüm güzelliği gözler önüne serildi.