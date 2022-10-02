İstanbul'un göbeğinde kadınların saç saça kavgası kamerada

Şişli Osmanbey'de kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Vatandaşların müdahalesiyle iki grup güçlükle birbirinden ayrılırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kadınların saç saça birbirine girdiği kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi. Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.