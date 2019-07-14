İstanbul'un göbeğinde köy hayatı

Üsküdar'da bulunan Kuleli Emek Mahallesi, şehrin göbeğinde köy yaşantısını yaklaşık 100 yıldır devam ettiriyor. Dededen kalma tek katlı ve bahçeli evlerinde yaşayan mahalleli, evlerinin bahçelerinde yerli tohumlarla doğal tarım yaparak hem sağlıklı besleniyor hem de doğal yaşam konusunda şehirde yaşayan diğer vatandaşlara örnek oluyor.

Üsküdar'da bulunan Kuleli Emek Mahallesi, yaklaşık 100 yıldır şehrin göbeğinde köy yaşantısını devam ettiriyor. 430 hanenin bulunduğu mahallede yaşayan vatandaşların hepsi, tıpkı bir köy gibi birbirini tanıyor. Ayrıca mahalleli, dededen kalma tek katlı evlerinin bahçelerinde yerli tohumlar kullanarak doğal bir şekilde yıllardır tarım yapıyor. Bahçelerinde yaptıkları tarımla domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünler elde eden mahalleli hem sağlıklı besleniyor, hem de şehirde yaşayan diğer vatandaşlara doğal yaşam konusunda örnek oluyor. Bahçelerinde tarım yaparken ilaç kullanmadıklarını belirten mahalleli, yedikleri meyvelerin de çekirdeklerini çöpe atmadıklarını, bunun yerine toprağa gömdüklerini ifade ediyor. Elde ettikleri ürünlerle ihtiyaçlarını karşılayan mahalleli aynı zamanda ürünlerin bir kısmını da satarak gelir elde ediyor. Kuleli Emek Mahallesi Derneği ve Emek Bostanı da, mahallede doğal tarımın daha bilimsel ve bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlayarak, bu şekilde doğal hayatın devamını getirmeyi amaçlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 2 ay önce geldiği mahallede, mahalleliyle beraber bahçeye domates, biber ve patlıcan fideleri ekmişti. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile birlikte mahalleye tekrar gelip vatandaşları ziyaret eden Başkan Hilmi Türkmen, ektiği fidelerden yetişen ürünleri topladı. Toplanan doğal ürünler, kurulan sofrada mahalleli ile birlikte yenildi.

"Yeşil ile mavinin bu kadar birbirine yakıştığı bir yer zannediyorum dünyada yok"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İstanbul'da şehrin tam merkezinde köydeyiz. Bir şehir düşünün ki aslında şehrin tam ortası bir köy havası. Köyün en güzel özelliklerini sizlere yaşatan bir nokta. Üsküdar Kuleli Emek Mahallemiz burası. Boğaza nazır muazzam bir atmosfer. Yeşil ile mavinin bu kadar birbirine yakıştığı bir yer zannediyorum dünyada yok. Yaklaşık 100 yıllık bir yerleşik hayat var. Buraya Anadolu'dan gelen ilk vatandaşlarımız, bu doğal güzelliği hiç bozmamışlar. Gördüğünüz gibi burada yüksek katlı apartmanlar yok. Tamamen köy evleri ve bahçeler tarlalar tam doğal bir hayat var. Üsküdar Belediyesi Kuleli Emek Mahallesi Güzelleştirme Derneği ve Emek Bostanı Platformu birlikte bu doğal hayatın devamını hatta teşvik edip başka yerlerde uygulanmasını arzu ediyoruz. Biz bu bostana iki ay önce geldik, burada domates salatalık, biber, patlıcan fideleri diktik dernekteki arkadaşlarımızla ve komşularımızla birlikte. Bu gün de bu diktiğimiz fideler meyvelerini, ürünlerini vermeye başladı. Domatesler, salatalıklar, patlıcan biber tamamen organik, burada hiçbir yerinde ilaç kullanılmıyor zaten. İlaç kullanmak yasak. Bu ürünlerle birlikte hem sağlıklı beslenme hem de doğal hayatı gelecek kuşağa aktarma adına önemsiyoruz. Özellikle dünyanın hızla çevre kirliliğiyle mücadele babında gündem oluştuğu bu günlerde Üsküdar Kuleli Emek Mahallesi'nde bu anlayış çok önemli. Buradaki komşularımıza özellikle bu mahalle sakinleri çok güzel insanlar. 2 ay önce ben de geldim burada fideler diktik, bugün de salatalıkları domatesleri topluyoruz, birazdan topladıklarımızı güzel sofrada gelen misafirlerimizle birlikte afiyetle yiyeceğiz. Bizi izleyen tüm hemşehrilerimizi de bir hafta sonu Üsküdar Kuleli'ye gelmelerini arzu ederiz” dedi.

Kuleli Emek Mahallesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Yılmaz, “Belediye, dernek, mahalleyle işbirliği halinde burada doğal yaşamı desteklemek adına bostanlar bahçeler oluşturuyoruz. Bunu yaparken de bilime sırtımızı dayıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde maalesef ki gıda konusunda sıkıntı çekmeye başlıyoruz. Biz kendi yiyebildiğimizi sağlıklı şekilde üretip, küçücük bir mahallede hem dünyaya örnek olmak hem de sağlıklı şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Başkan bey aslında bizim mahallemizden biri gibi. Biz dernek olarak iftarlar, şenlikler yapıyoruz. Belediye Başkanımız da sağ olsun biz ne zaman kendisini davet etsek bize yardımcı oluyor. Bostanlar yapılırken de bize destek oldular. Birçok anlamda onlardan hem fiziki hem manevi destek alıyoruz bu da çok kıymetli” şeklinde konuştu.