İstanbul'un göbeğindeki alışveriş merkezinde büyük yangın

İstanbul Levent'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görünüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45'te Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içerideki vatandaşlar polis ve güvenlik eşliğinde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Edinilen ilk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.