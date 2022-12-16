İstanbul'un göbeğindeki alışveriş merkezinde büyük yangın

İstanbul Levent'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürülürken, duman tahliyesi yapıldı. Söndürme çalışmaları ve kilitlenen trafik havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.45'te Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile göründü. Alışveriş merkezinin üzerine kara bulutlarla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu.

İçeride bulunanlar kısa sürede tahliye edildi

Yangın nedeniyle içeride bulunanlar büyük bir panik yaşadı. Dumanın fark edilmesiyle birlikte içerideki vatandaşlar polis ve güvenlik görevlileri eşliğinde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık görevlileri müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ardından duman tahliyesi yapıldı. Alışveriş merkezi kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri ise binaya girerek inceleme başlattı. Öte yandan duran metro seferleri de bir süre sonra yeniden yapılmaya başlandı. Öte yandan söndürme çalışmaları ve kilitlenen trafik havadan görüntülendi.