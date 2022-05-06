İstanbul'un ilk apartmanlarından 113 yıllık ‘Valpreda' tarihe direniyor

Kadıköy'de bulunan ve İstanbul'un ilk apartmanlarından olan ‘Valpreda Apartmanı' 113 yıllık tarihiyle zamana adeta meydan okuyor. Etkileyici mimarisi, süslemeleri ve yüksek tavanlı yapısı ile günümüzde hala sakinlerine ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çeken tarihi apartman havadan görüntülendi.

1909 yılında, Levi Kehribarcı tarafından Kadıköy Yeldeğirmeni'nde konut olarak yapılan 7 katlı, 14 daireli Valpreda Apartmanı, 113 yıllık tarihiyle zamana adeta meydan okuyor. Günümüzde İtalyan Apartmanı olarak da bilinen ‘Valpreda Apartmanı' Haydarpaşa Garı'nın yapımında çalışan Alman mühendisler tarafından İtalyan taş işçilerinin kalması için yapıldı. Dönemin hakim tarzı olan art nouveau etkisi ile inşa edilen apartman, muazzam süslemeleri ve yüksek tavanı, taş işlemesi gören herkesi cezbediyor. Kadıköy'ün sokakları arasına sıkışıp kalan eşsiz güzelliği ve tarihiyle ‘Valpreda Apartmanı' apartman sakinlerine hala ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor.

Vatandaşların önünde sıkça fotoğraf çektirdiği 113 yıllık tarihi ‘Valpreda Apartmanı' dron ile görüntülendi.

“Apartman oldukça eski“

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden İtalyan kökenli Alberto Genci, “Ben İtalya'dan geldim ve bu mahallede yaşıyorum. Valpreda Apartmanı yani İtalyan Apartmanı oldukça eski. Buradan geçenler fotoğraf çekilmeden ayrılmıyorlar. Ayrıca binanın içerisinde hala oturanlar var. Bana kalırsa tarihi bir önemi var. Aslında burası korunma altına alınmalı. Kimsenin oturmasına izin verilmemeli. Hatta bir müzeye bile çevrilebilir” diye konuştu.