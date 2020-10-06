İstanbul'un işgalini kırmak üzere şehre ilk giren ordu komutanı Şükrü Naili paşa kabri başında anıldı

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunda şehre ilk giren orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunda şehre ilk giren orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa kabri başında anıldı.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümü kutlandı. Kutlama kapsamında işgale karşı şehre ilk giren orduya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa, Eyüpsultan Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Anma programına Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Garnizon Komutanlığı adına Topçu Albay Metin Gündür, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Tatar, askeri erkan, emniyet yetkilileri katıldı.
Programda önce Paşa'nın hayatı okundu ardından Eyüpsultan Müftülğü adına Ahmet Naim İnce, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Duanın ardından katılımcılar Naili Paşa'nın kabrine sırasıyla çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından program sona erdi.