İstanbul'un kalbi Eyüpsultan'dan Boğaz'ın eşsiz güzelliğine yolculuk

Eyüpsultan Belediyesi'nin yazın habercisi olan, her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Boğaz Gezileri” başladı.

İlçede ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenen geziler pazar, pazartesi ve salı günleri yapılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Boğaz Gezisinin ilk seferinde geziye katılan vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Eyüpsultan İskelesi'nden tekneye binen vatandaşlar iki saat süren gezi boyunca boğazın keyfini doyasıya çıkardı. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve mimari güzelliklerini gözler önüne süren gezi süresince vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraflarla bu keyifli anları kayıt altına almayı da ihmal etmedi. Kendilerine ikram edilen meyve suyu ve simit eşliğinde boğazın eşsiz güzelliğinin tadını çıkaran Eyüpsultanlılar, zaman zaman da teknede çalan hareketli müzikler eşliğinde bol bol oynayıp anın tadını çıkardı.