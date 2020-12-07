İstanbul'un kalbi Fatih'in Bibliyografya kitabı çıktı

Fatih Belediyesi, kültür yayınlarına bir yenisini daha ekleyerek Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabında bir araya getirildi.

Asırlar boyunca nice uygarlıklara ve imparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul'un kalbi niteliğindeki Fatih'in, kayıt altına alınmış kültürel birikimi ilk kez Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabında bir araya getirildi. Ayşenur Erdoğan tarafından yürütülen çalışmalarda öncelikle Fatih'in semtleri ve mahalleleri belirlenerek; Roma, Bizans ve Osmanlı'dan kalma tarihi eserlerle ilgili kaynaklar büyük bir gayretle tespit edildi. Daha sonra Fatih, Suriçi, Tarihi Yarımada ve onu oluşturan eserlerle ilgili birçok kurumla işbirliği çerçevesinde araştırmalar yapılarak, binlerce çalışma ortaya çıkarıldı. Genelden özele doğru sıralanan kitapta çalışmalar; kitap, tez, makale, kitap içi, ansiklopedi gibi tür ayırımı yapılmaksızın, hangi konu ile ilgili ise yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralandı.

"Fatih, bugün İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktasıdır"

Kaynakların kitabı olarak da adlandırılabilecek olan Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası kitabının takdim yazısında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in asırlar boyunca kadim uygarlıklara ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan, “Şehirlerin Ecesi” ve “Sultanlar Şehri” gibi tasvirlerle yüceltilen İstanbul'un esasını teşkil ettiğine dikkat çekti. Başkan Turan, “Tarihte çok büyük misyon üstlenmiş imparatorlukların başkentinin dönüşümlerinden günümüze pek çok eser ulaşmıştır. Bu miras ile her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir belde haline gelen Fatih, bugün İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktasıdır. Asırlık mirasın sorumluluğu ile sunduğumuz bu çalışmanın amacı, Suriçi İstanbul'unun yani Fatih'in kayıt altına alınmış kültürel birikimini bir araya getirebilmektir. Bu vesile ile çalışmada emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunar, Fatih İlçesi üzerine yapılacak yeni çalışmalara vesile olmasını dilerim” açıklamasına yer verdi.