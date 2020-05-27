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İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında İstanbul’daki 3 köprü ve Galata Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında İstanbul'daki 3 köprü ve Galata Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.


Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'inci yıl dönümü kapsamında İstanbul'un simgeleri ışıklandırıldı. İstanbul'daki 3 köprü ve Galata Kulesi ışıklarla Azerbaycan bayrağı renklerine büründü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

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