İstanbul'un meydanları turistlere kaldı

00 itibariyle başladı. İstanbul'un bir çok cadde ve sokakları boş kalırken tarihi Eminönü Meydanı ise turistlere kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Normal günlerde adım atılmayacak kadar yoğunluk yaşanan Eminönü Meydanı da turistlere kaldı. Korona virüs tedbirlerinden muaf tutulan turistler bomboş olan Eminönü Meydanının tadını çıkarttı. Kimi fotoğraf çekilen turistlerin kimisi ise sahilde martıları besledi. Sadece turistlerin dolaşmasına izin verilen meydan da polis ekipleri de önlemlerini arttırdı.