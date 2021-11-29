İstanbul'un pandemi süreci fotoğraflarla ölümsüzleşti

Kurumsal iletişim uzmanı, fotoğraf sanatçısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTON A.Ş'de basın müşaviri olarak görev yapan Emine Hilal Korucu'nun “Pandemi İstanbul” isimli fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide Korucu'nun pandemi sürecinde İstanbul'da yaşananları anlattığı siyah beyaz 70 fotoğraf karesi sanatseverler ile buluştu. Sergide pandemi sürecinde sessizleşen İstanbul sokakları, bu süreçte önemli bir rol oynayan sağlık çalışanları ve pandeminin gölgesinde yaşanan günlük hayatın fotoğrafları yer aldı.

Sergi fikrinin doğal bir süreçte geliştiğini ifade eden Korucu, “Bir gün çevre yolundan evime gidiyordum. O dönemde yasaklardan dolayı trafikte çok araç yoktu. 'Acaba şehrin içinde neler oluyor.' dedim. Yönümü Beşiktaş, Karaköy'e çevirdim. Oradan karşıya geçtim. Üsküdar, Kadıköy'de biraz gezindim. Oradaki ıssızlığı, sessizliği gördüm. 30 yıldır İstanbul'dayım, ilk kez böyle bir şey görüyordum. Beni çok etkiledi. O an elimdeki cep telefonumla birkaç kare çektim ama bu anların kayda alınması gerektiğini düşündüm. Sonra bu proje kafamda giderek gelişti, büyüdü. Bunu 'Pandemi İstanbul' projesi olarak geliştirmek istedim. Farklı alanlarda aylar süren çalışmalarım sonucunda da burada gördüğünüz sergi koleksiyonu ortaya çıktı” dedi.

‘Sağlık çalışanlarına borçluyuz'

Kendisini en çok etkileyen fotoğraf karelerinin mezarlık ve gasilhane fotoğrafları olduğunu paylaşan Korucu, “Orada ölümün gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Mezarlıkta dolaşırken henüz toprağı kurumamış merhumların vefatları. Issız ve kimsesiz ölümler yani hiçbir zaman böyle değildi. En azından yakınlarımızı uğurlayabiliyorduk. Yoğun bakımda da çok etkilendim. Zaten bende yoğun bakımda sağlıkçılar gibi tedbirlerimi alıp çekimlerimi yaptım. O süreçte, o maske ve elbiselerin içinde ne kadar zorlu bir süreci yönettiklerini anladım. Hakikaten sağlıkçılara çok şey borçluyuz” diye konuştu.

Korucu'nun sergisi 16 Aralık'a kadar Galeri A+B'de ziyarete açık olacak.