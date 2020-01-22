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“İstanbul'un Renkleri” sergisi Maltepe'de açıldı

Ressam Zhana Sabdenova’nın, “İstanbul’un Renkleri” isimli yağlı boya resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.

Ressam Zhana Sabdenova'nın, “İstanbul'un Renkleri” isimli yağlı boya resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Sabdenova eserlerinde, İstanbul'un güçlü ruhunu, tarihini ve gizemli yanlarının nasıl nefes aldığını aktarmaya çalıştığını söyledi. Sergide Sabdenova'nın, İstanbul'un tarihi mekânlarını, Kadıköy'ü, Büyükada'yı, Galata'yı, İstiklal Caddesi'ni, Boğaziçi'ni resmettiği tabloları, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Natürmort, peyzaj çalışmalarına da yer veren sanatçının, canlı renkleri ile dikkat çeken ayçiçeği tarlasını resmettiği tablosu, sanatseverlerin ilgisini topladı. Sergi 3 Şubat'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.

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