İstanbul'un sahil şeridinde ‘tatil yaşamı'

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan İstanbul'da, olağan yaşam tatile dönüştürülüyor. Yüz bin metrekareyi aşkın alanda kurulan Büyükyalı projesi, megakentin tarihi dokusu ile modern yaşamını bir araya getiriyor. Projede yer alan akıllı evler ise teknolojinin gündelik hayata tamamen dahil olduğu bu dönemde yaşamı kolaylaştıran bir etki oluşturuyor.

Gelişen şehircilik anlayışı ile konut projeleri evrim geçirdi. Uzun bloklu yapılar yerine yeşil alanı bol, sosyal yaşam unsurlarını içerisinde barındıran yeni projeler geliştirilmeye başlandı. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sahil şeridi üzerine inşa edilen Büyükyalı Projesi, ‘tatil gibi yaşam' imkanı veriyor.

Özellikle koronavirüs salgınıyla önem kazanan açık hava alanlarına sahip proje Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında 111 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirildi. Proje, her ihtiyaç ve beklentiye cevap verecek özellikleriyle sakinlerine tatil gibi bir hayat sunacak şekilde planlandı.

Sakinlerine dışarı çıkmadan dünya mutfağı restoranlar, çok amaçlı sergi salonları, yeni nesil kahveciler, sinema salonları, organik pazarı ile günlük yaşama dair her şeyi sunan projede, 1+1'den 5+1'e, farklı tarz ve beklentilere karşılık verecek konut tipleri yer alıyor.

Son teknolojiyle donatılmış akıllı evler

Projede evlerin tamamı akıllı ev sistemine sahip durumda. Gelişen dünyada nesnelerin interneti ile birbiriyle haberleşebilen cihazlar ve akıllı ürün gruplarına uyumlu yapı sayesinde evdeki tüm teknolojik eşyaları uzaktan kontrol edilebiliyor.

Projeye özel olarak geliştirilen telefon veya tablete kolaylıkla indirilebilen ‘İyi yaşam asistanı' uygulaması sayesinde ofis ve daire temizliğinden, evcil hayvan bakımına, evde sağlık hizmetlerinden havalimanı transferlerine, yat kiralamadan ikamet işlemlerine tüm proje sakinleri yüzlerce concierge hizmetine, evden hiç çıkmadan kolaylıkla ulaşabiliyor.

Projede açık alanlar, geniş bahçeler, balkonlar ve ferah teraslarla her güne deniz kokusuyla başlama ayrıcalığı sunuluyor. 30 kilometrelik sahil şeridinde yürüyüş imkanı, SPA, havuz, tenis kortu, yetişkin ve çocuk fitness salonları gibi spor alanlarıyla da sağlıklı yaşam, hayatın bir parçası haline geliyor. Ayrıca organik semt pazarı ve doğal pazar yeri sayesinde sağlıklı ürünlere ulaşılabiliyor.

Ulaşım imkanları

Proje, Marmaray, Avrasya Tüneli, deniz ve kara ulaşımının tüm ulaşım imkanlarına yakın konumda bulunuyor.

Kültür-sanat merkezi

Tarihe saygı misyonuyla aslına uygun şekilde restore edilen Fişekhane, 18. yüzyıla dayanan hikâyesini, Büyükyalılılar ve konuklarıyla paylaşıyor. Tarihi yapı, Avrupa'nın önemli kültür-sanat merkezlerinden İstanbul'un yeni sahnesi olarak kent yaşamına renk katıyor. Ayrıca sinemaları, ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapacak galerileri, Türkiye'de ilk defa yer alacak markaları, Türk ve dünya mutfaklarından gurme restoranları ve birbirinden keyifli kafeleriyle şehrin yeni buluşma noktası oluyor.

36 ay vade farksız kredi sunuluyor

Deniz kenarında lüks ve konforlu bir hayat yaşamak isteyenler için önemli bir alternatif sunan projede yaşam günden güne daha da hareketlenirken, 36 ay vade farksız banka kredili ödeme koşulları sunulan yaz kampanyasıyla da fırsatlar devam ediyor.