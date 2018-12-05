İstanbul'un şampiyonu Küçükçekmece Belediye Başkanlığı

'sı gerçekleştirilen Başkanlık Süper Kupası İBB Birimleri ve İlçe Belediyeleri Arası Spor Şöleni, final maçları ile sona erdi. Futbolda şampiyonluk kupası, İETT Müdürlüğü'nü penaltı atışlarında 7-6 mağlup eden Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın oldu.

İBB Zeytinburnu Çırpıcı tesislerinde oynanan Süper Kupa final maçını Erdoğan Özkaya yönetti. Küçükçekmece Belediyesi ile İETT Müdürlüğü arasındaki final maçının normal süresi karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere bitti. Kaleci Ömer Keskin'in ilk penaltıyı kurtarması sonucu penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak, sahadan 7-6 galip ayrılan Küçükçekmece Belediyesi, 36 yıldır şampiyon olan ilk ilçe belediyesi olarak tarihe geçti. Dereceye giren takımlara kupaları, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Küçükçekmece Belediyesi Özel kalem Müdürü Ömer Keser, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından takdim edildi. 96 takımın mücadele verdiği ve 2 ay süren 36.'sı gerçekleştirilen Başkanlık Süper Kupası İBB Birimleri ve İlçe Belediyeleri Arası Spor Şöleni, final maçlarında İETT Müdürlüğünü penaltı atışlarında 7-6 mağlup ederek şampiyon olan Küçükçekmece Belediyesi oyuncuları, teknik heyet ve taraftarlar sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.