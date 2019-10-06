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İstanbul'un simgeleri “Serebral Palsi” için yeşile büründü

İstanbul’un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü.

İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü.


Dünyada Ekim ayının “Serebral Palsi Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmesi sebebiyle, İstanbul'un simge yapılarında da çocukları tehdit eden bu hastalığa dikkat çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Serebral Palsi hastalığına yönelik toplumda bir farkındalığın oluşması için bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü hastalığın simge rengi yeşil renk ile aydınlatıldı.

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