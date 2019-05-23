İstanbul'un son dalyanı havadan görüntülendi

Dünyanın en eski balık avcılığı yöntemi olarak bilinen dalyancılık Beykoz'da devam ediyor. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz dalyanı havadan görüntülerken, görüntülerde balıkçıların balık avlama anları görülüyor.

İstanbul'da 30 yıl öncesine kadar 60'ın üzerinde olan dalyanlardan (Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri) sadece 3 tane kaldı. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz Dalyanı'nda da Mayıs ayının gelmesiyle hareket başladı. Boğazın ortasında ağ ve kazıklarla oluşturulan Dalyan'da balıkçılar balık avlamaya çalışıyor. Dalyanda balık sürülerinin hareketlerini tahlil edebilen ve av sırasında zamanlamayı iyi bilen gözcüler (vardacı, kapakçı) bulunuyor. Ayrıca ağın ağzının kapatılmasında zamanlamayı tutturabilen ve ağ toplandığında balıkların kaçmasına izin vermeden tekneye alabilen balıkçılar da gözcülerin talimatıyla balıkları yakalıyor. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz dalyanı havadan görüntülendi. Görüntülerde boğazın ortasında ağ ve kazıklara kurulan dalyan gözükürken, balıkçılar teknede balıklarnı gelmesini bekliyor.

Nisan ayında başlayan ve haziran ayına kadar süren avlanma yöntemi hakkında bilgi veren 84 yaşındaki balıkçı Arif Çağatay, “Daha önceden burası orkinos dalyanıydı. Kıyı dalyanı ufak balık tutar deniz dalyanı kılıçbalığı orkinos tutardı. Şimdi orkinos kalmadığı için küçük balık tutuluyor. Ben 1935 doğumluyum bu dalyan benden daha evvel. Burası tapulu. Nisan, mayısta başlıyor haziranda bitiyor. Fazla uzun sürmüyor. Balıklar nisan, mayıs dedin mi yukarı doğru çıkar. Bu kazıklar dibe kadar gider. Dalyan diplerine oturur. Sonra çapa atarak gererek balık tutarlar” dedi.