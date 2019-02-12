İstanbul'un su altı belgeseli izleyiciyle buluştu

İstanbul'un saklı kalmış su altı zenginlikleri, 52 gün süren 120 dalışın ardından “İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseliyle izleyicilerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseli, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen özel gösterimle izleyici ile buluştu. Belgeselin galasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, belgeselde görev alan ekip, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda ilk olarak su altında belgesel çekimi sırasında görüntülenen canlıların fotoğraflarından oluşan sergi gösterimi yapıldı. Ardından konuklar salona davet edilerek belgesel izleyiciler ile buluşturuldu. Belgeselin sonunda yapılan konuşmaların ardından yönetmen Sait Özgür Gedikoğlu ve yapımcı Recep Şen'e plaket takdiminde bulunuldu. Belgesel ile İstanbul'un su altı zenginliğini tanıtmak ve doğanın korunmasına dair farkındalık oluşturmak hedefleniyor. Belgesel için 52 günde istanbul'un 33 farklı noktasında 120 dalış gerçekleşti.

“İstanbul'u yeniden keşfetmeye çalışıyoruz”

Belgeselin su altında geçirilen büyük gayretin neticesinde oluştuğuna vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “İstanbul 6 kıyısı olan, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, 8 bin 500 yıllık geçmişi olan bir şehirdir. Bunlar dünya için oldukça önemli unsurlar. Yapılan bu tarz çalışmalar ile İstanbul'u yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Hem deniz hizmetleri müdürlüğümüz hem de çevre daire başkanlığımız ile beraber denizlerimizin kıymetini oldukça iyi biliyoruz. Bizler de denizlerimizin altını temiz tutabilmek adına İSKİ kuruluşumuz ile beraber yüzde yüz biyolojik arıtma ile denizi sonuna kadar temiz tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı veri birikimi sağlandı

“İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseli İstanbul'u çevreleyen boğaz ve denizlerin flora, fauna ve ekosisteminin kapsamlı teknik çalışmalarla araştırılıp incelenmesiyle elde edilen veriler ışığında hazırlandı. İstanbul'un su altı turizmi, canlı çeşitliliği ve temizlik ekseninde sahip olduğu su altı zenginliğini, dünyaya tanıtmayı hedefleyen belgesel aynı zamanda bu zenginliğin korunabilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

33 noktada 120 dalış

Uçtan uca, İstanbul'u çevreleyen 33 noktada, 52 günde yapılan 100'den fazla dalışta elde edilen 4K görüntüler, belgeselin temelini oluşturdu. Proje kapsamında dalışlar; Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yedikule, Haliç, Sarayburnu, Kız Kulesi, Dolmabahçe, Ortaköy, Çengelköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Tarabya, Beykoz, Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, Kilyos, Karaburun, Şile, Moda, Caddebostan, Maltepe, Yelkenkaya, Madam Martha, Sivri Ada, Heybeliada, Büyükada Kurşunburnu, Balıkçı Adası ve Tuzla'da profesyonel su altı görüntüleme ekibi tarafından gerçekleştirildi.