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İstanbul'un tarihi yerleri dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un tarihi yerlerinden Galata Kulesi’nin çevresi dezenfekte edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un tarihi yerlerinden Galata Kulesi'nin çevresi dezenfekte edildi.


İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nin çevresi korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul'da dezenfekte işlemleri ise devam ediyor.


Özel kıyafetler giyen görevliler, tarihi Galata Kulesi'nin her köşesini ilaçlayarak dezenfekte etti.

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