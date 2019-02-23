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İstanbul'un tepeleri beyaza büründü

İstanbul’un yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

İstanbul'un yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının Aydos Tepesi'nde 5 santimetreye ulaştığı görüldü.


İstanbul'da yüksek kesimlerde bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beraber, İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Aydos Tepesi'nde de etkili olan karın kalınlığının 5 santimetreye kadar ulaştığı da görüldü.


Aydos Tepesi'nde gözetleme kulesinde kalan bir vatandaş, "İstanbul'un en yüksek yerinde Aydos'tayız. Buraya 5 kez kar yağdı bu sene. Aşağı yağmıyor ama buraya sürekli yağıyor. Burası insanlardan uzak temiz hava bol" dedi.

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