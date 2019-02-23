İstanbul'un tepeleri beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının Aydos Tepesi'nde 5 santimetreye ulaştığı görüldü.

İstanbul'da yüksek kesimlerde bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beraber, İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Aydos Tepesi'nde de etkili olan karın kalınlığının 5 santimetreye kadar ulaştığı da görüldü.

Aydos Tepesi'nde gözetleme kulesinde kalan bir vatandaş, "İstanbul'un en yüksek yerinde Aydos'tayız. Buraya 5 kez kar yağdı bu sene. Aşağı yağmıyor ama buraya sürekli yağıyor. Burası insanlardan uzak temiz hava bol" dedi.