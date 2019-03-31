İstanbul'un ünlü semtinde yangın paniği

İstanbul'un ünlü semti Teşvikiye'de çıkan yangın paniğe neden oldu. Bodrum kattan çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Hüsrev Gerede Caddesi meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 10.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle apartmanı duman kaplarken olay yerine kısa sürede Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler geldi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda mahsur kalan 8 vatandaş ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Duman nedeniyle mahsur kalanların itfaiye tarafından kurtarıldığını belirten apartman sakini, ''Bodrum katından duman geliyordu. Geç fark ettik. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen gelip müdahale ettiler. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar vardı, onları tahliye ettiler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, boş bir daireydi, kalan yoktu. Sebebi itfaiyenin raporundan sonra belli olacak'' ifadelerini kullandı.

Apartmanda çıkan yangın nedeniyle paniğe kapılan vatandaşları ise yine itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Beyoğlu İtfaiye Amirliğinde görevli bir amir, yangın sırasında soğukkanlı kalmanın gerektiğini belirterek vatandaşlardan sakin kalmalarını istedi. İtfaiyenin en kısa süre içerisinde gelerek yangına müdahale edeceğini kaydeden görevli amir, yangın eğitiminin önemine dikkat çekerek vatandaşları itfaiye istasyonlarına davet etti.