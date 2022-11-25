İstanbul'un üzerini yağmur bulutları kapladı

İstanbul'da yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Galata Kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken yağmur bulutları ilginç manzaralar oluştururken yağmurun gelişi dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da yağmur öncesi yağmur bulutlarının gökyüzünü kaplaması dron ile havadan görüntülendi. Galata kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken bulutlar ilginç manzara oluştururken, özellikle Galata Kulesi'nin ile birlikte kara bulutların ilginç görüntüsü sonrası kısa süreli yağışlar etkili oldu.

Öte yandan İstanbul için bugünden sonra ise meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.