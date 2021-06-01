İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kuleyi gezmeye gelen vatandaşlara Çamlıca Kulesi'nin camdan yapılmış minyatürü hediye edildi.

Açılışını geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Çamlıca Kulesi kapılarını vatandaşlara açtı. Çamlıca Kulesi'nin eşsiz manzarasını görmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren kulenin yolunu tuttu. Ziyaretin ilk gününde kuleye gelerek eşsiz manzarayı izleyenlere Çamlıca Kulesi'nin camdan minyatürü hediye edildi. İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümünde açılışı gerçekleştirilen ve İstanbul ile Avrupa'nın en yüksek yapısı unvanını taşıyan Çamlıca TV-Radyo Kulesi gerek manzarası gerekse de içerisinde bulunan tesisleriyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

“Kelebekler gibi mutluyuz”

Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz, "İstanbul'a Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için geldik. Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmış olduğu gün gelemedik, bugüne naip oldu. Şu an adeta kelebekler gibi mutluluktan uçtuğumu söyleyebilirim. Manzarası çok güzel. Böyle güzel bir eseri herkesin yerinde incelemesini isterim” diye konuştu.

“Pandemi koşullarına göre hizmet vermeye devam edeceğiz”

Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçilerine kapılarını açmasıyla ilgili konuşan PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, “Dünyanın merkezi İstanbulumuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip Çamlıca Kulemiz bugün vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlana kulemiz İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapıldı. Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi 10.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sadece Pazar günleri kapalı olacak. Giriş ücreti ise indirimli ve tam giriş olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tam ücretimiz 60 Lira iken indirimli ücretimiz ise 30 Lira olarak sunulmaktadır” diye konuştu.