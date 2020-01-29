İstanbul'un zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 67

İstanbul'daki konutların yüzde 67'si zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. Bu çerçevede yüzde 33'lük kısmın ise halen zorunlu deprem sigortası bulunmamakta. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Mevcut olan 17 milyon 682 bin konutun 9.5 milyonu zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. İstanbul'daki konutların ise yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip. İstanbul'daki poliçe adedi de 2.5 milyona ulaştı” dedi.

Elazığ ve Malatya ile yeniden hatırladığımız deprem, akıllara zorunlu deprem sigortasını getiriyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Elazığ ve Malatya'daki hasar tespitlerine ilişkin bilgi verirken zorunlu deprem sigortasında merak edilenleri cevapladı. Depremin gerçekleştiği toplamda 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya'da DASK ekipleri sahaya inerek hızla hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler'in verdiği bilgilere göre; Elazığ'da 123 bin konutun 43 bininde (yüzde 35), Malatya'da ise 165 bin konutun 63 bin tanesinde (yüzde 38) zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Mevcut 17 milyon 682 bin konutun 9.5 milyonu zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunuyor. İstanbul'daki konutların ise yüzde 67'si zorunlu deprem sigortasına sahip. İstanbul'daki poliçe adedi de 2.5 milyona ulaştı.

"DASK olarak 7 bin 500 düzeyinde ihbar almış bulunmaktayız"

Güler, Elazığ ve Malatya depreminin ardından kurum olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, bu süreçte "Alo DASK 125" çağrı merkezi üzerinden hasar ihbarlarını topladıklarını anlattı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından hasar uzmanı eksperlerin sahaya inerek hasar tespitlerini yapacağını söyleyen Güler, "Hasar tespitlerini yaptıktan sonra tazminat tutarlarını belirleyerek vatandaşlarımıza en kısa süre içinde tazminat ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Tazminat ödemelerimizi gerçekleştirerek sigortalılarımızın bu zor günlerinde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Güler, Elazığ ve Malatya'daki yapılarda zorunlu deprem sigortalılığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Doğu Anadolu Bölgesindeki genel sigortalılık oranına baktığımızda bu oran yüzde 40 düzeyinde. Depremine meydana geldiği Elazığ'da 123 bin konutun 43 bin tanesi zorunlu deprem sigortası teminatına sahip bulunuyor. Yani bu ilimizde sigortalılık oranının yüzde 35 olduğunu görüyoruz. Malatya'ya baktığımızda 165 bin konutun 63 bin tanesinde zorunlu deprem sigortası mevcut. Burada da yüzde 38 oranında bir sigortalılık oranına sahibiz.

Halihazırda DASK olarak hasar ihbarlarını alıyoruz, buna ilişkin veriyi hasar tespitlerinin tamamlanmasından sonra söyleyebilmek mümkün olacak. Şu anda biz DASK olarak 7 bin 500 düzeyinde ihbar almış bulunmaktayız."

Hasar ihbarları "Alo 125", sesli yanıt sistemi ve DASK resmi internet sitesinden alınıyor"

Mete Güler, DASK olarak depremlere ilişkin olası senaryolara hazırlıklı olduklarını ifade ederek, vatandaşların bu noktada müsterih olmasını istedi. Vatandaşların deprem sonrasında yapılarında bir hasar görmesi durumunda "Alo DASK 125" çağrı merkezini arayabileceğini ve DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden hasar bildirimi yapabileceğini anlatan Güler, "Vatandaşlarımız çağrılarını buraya yaptıklarında biz DASK olarak bunları hemen dikkate alıyor, hasar dosyalarını oluşturuyoruz. Ondan sonra buraya bir hasar eksperi yönlendirerek hasar tespitine başlıyoruz."

Toplam hasar ödeme kapasitesi 24 milyar lira

Mete Güler, DASK'ın kuruluş amacı, bugüne kadar yapılan ödemeler ve fon büyüklüğüne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamalarına göre; kurum 24 milyar liralık hasar ödeme kapasitesine sahip durumda bulunuyor. Öte yandan Güler, DASK'ın, deprem sonucu oluşabilecek hasarlarda zorunlu deprem sigortası sahiplerine tazminatlarını mali yönden rahatlıkla ödeyebilecek durumda olduğunun altını çizdi. Ayrıca Güler, deprem sonucu hasar gören mesken için ödenebilecek azami teminat tutarının yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin lira olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 205 milyon liralık ödeme yapıldı

1999 depremi sonrasında 2000 yılında kurulan DASK, bugüne kadar 30 bin hasar dosyası üzerinden toplamda 205 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Bu ödemenin 135 milyon liralık kısmı 2011 yılı Van depreminde hasar gören yapılar için gerçekleştirildi. Türkiye genelinde bir mesken için zorunlu deprem sigortası en düşük 37 lira en yüksek 266 liralık prim bedeliyle yapılıyor.

DASK poliçesi nasıl yapılır ?

Zorunlu deprem sigortasının en yakın bir sigorta acentesi veya banka şubesi yoluyla yapılabileceğini belirten Güler, “2012 yılında çıkan Afet Sigortaları Kanunu çerçevesinde tapu işlemleri, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde bir kontrol işlevi görmesi ve sigortalılığı artırması amacıyla zorunlu deprem sigortası sahipliği arıyoruz. Vatandaşlarımız bu işlemlerine yaptırırken de zorunlu deprem sigortasını yaptırmak durumundalar” diye konuştu.