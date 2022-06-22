İstasyon dergisinden arşivlik “Zülfü Livaneli” sayısı

Maltepe Belediyesi'nin aylık kültür, sanat ve edebiyat yayını “İstasyon”un 21. sayısı okurlarıyla buluştu.

İstasyon, edebiyat, müzik ve sinema alanlarında ulusal ve uluslararası pek çok başarıya imza atan Zülfü Livaneli'yi 76. doğum gününde “Son Ozan” başlığıyla kapağına taşıdı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, usta isim için kaleme aldığı “Bir ‘Kemal' İnsan: Zülfü Livaneli” isimli yazısında “Karşılaşmamış olabilirsiniz ancak siz de bu değerli ismin bestelerini dinleyerek, yönettiği filmleri izleyerek, yazdığı kitapları okuyarak dostu olabilirsiniz. Zülfü Livaneli'nin gönlünde hepimize yer var”ifadelerine yer verdi.

Ünlü yazar Ayşe Kulin “Beş Parmağında Marifet Livaneli”, gazeteci-yazar Nazım Alpman “Zor Zamanların İnsanı”, müzisyen Cahit Berkay “Zülfü Livaneli'nin Müziği Üzerine”,gazeteci-yazar Nebil Özgentürk “DostAbi YarısıYol ArkadaşıZülfü Livaneli”, şair-yazar Ataol Behramoğlu “Livaneli'nin Atatürk'ü”, şair Haydar Ergülen “Zülfü Livaneli: Son Ozan”, yazar Barış İnce “Son Ozanın Romancılığı: Livaneli Edebiyatı”, yazar Ulaş Geroğlu “Karanlığa Yakılan Fener”, yazar Ayşen Şahin “Alıntılarla Haziran Karşılaması”, yazar Melda Davran “Rengim Gökmen Dostunu Anlattı”, yazar Zafer Köse “Umudu Kesme Yurdundan” başlıklı yazıları okurlarıyla paylaştı.

Nur Sürer söyleşisi İstasyon'da

Gazeteci Bircan Usallı Silan ünlü oyuncu Nur Sürer ile sanat çalışmaları üzerine keyifli bir röportaja imza attı. Silan'ın “Filmlerinde yüzlerce sıra dışı kadını canlandırdın. Ama yine de halen bir kadın var mı seni oynamadan bu işi bırakmam dediğin” şeklindeki sorusunu usta oyuncu “Mesleğe çok uzun yıllar, Türkiye'nin çeşitli illerinden, farklı coğrafyalarından, farklı kadınları oynadım. Zaten belli bir yaştan sonra anneyi, hiç evlenmemiş bir kadını ya da kocası ölmüş bir kadını oynuyorsun. O yüzden kendim gibi bir kadını oynamak isterdim. Özgür, sosyalist bir kadını” şeklinde yanıt verdi.

Yaşamını yitiren Tarık Akan, Cengiz Aytmatov, Fikret Otyam ve Fatma Girik bu sayıda sözleriyle bir kez daha anıldı. Kubilay Erdelikara “Çınar Mahallesi ve Ayşem Möröy”, Deniz Özen “Düşlerin Parlayıp Söndüğü Yerde”, Derya Erkenci “Kötüler Üşengeç Olur”, Kürşat Başar “Dünyanın Çivisi Çıktı mı Sahiden?”, Pelin Batu “Tarihin İlk Şairi”, Kenan Başaran “Mülteci”, Seda Şanlı “Şarkı Söyleme Zamanı”, Dilek Neşe Açıker “Anlam ve Ahengin Koruyucusu”, Aylin Ünal “Renkler Çalan Bahçe Cücesi”, Yaşar Seyman “Hüznün Coşkusu Haziran”, Mahmut Temizyürek “Nazım Hikmet Hala 19 Yaşında”, Nurten Geroğlu “Birlikte Başarmak”, Bilge Çolak “Nur İpek”, Nebahat Ayhan “Edebiyatımızın Kemal'i”, Zeynep Oral “Faşist Türkiye Sloganını Yaşasın Türkiye'ye Çeviren Bir Büyücü” isimli yazılarıyla okurlarıyla buluştu.

Şükrü Erbaş “Basıp Geldiğiniz Yollarda Benim Yüzüm Serili”, Nasuh Mahruki “Doğamız ve Çevremiz Can Çekişiyor”, Serap Karakuş Besi “Dem Bu Demmiş”, Fulya Çıkaran “Çocuk”, Halil İbrahim Özcan “İsmail Bozkurt”, Şeyhmus Diken “Say ki Ahmed Arif'in Şehrindesin” isimli yazılarıyla katkıda bulundu. Dergiye www.istasyondergi.com adresinden ulaşılabilir ve sesli dergi olarak dinlenebilir.