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İşte Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui

Galatasaray’ın yeni transferi Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile 47 resmi maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz sezon Olympiakos ile 47 resmi maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Elabdellaoui, Yunan ekibi ile 4 kez de lig şampiyonluğu yaşadı.


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mariano'nun takımdan ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar bu kapsamında Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgileniyordu. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Omar Elabdellaoui, bu sezon Olympiakos ile 28 Yunanistan Ligi, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Yunanistan Kupası olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Elabdellaoui, Olympiakos ile 2015, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.


Norveçli futbolcu kariyerinde Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City'de forma giydi. 2012 yılında Manchester City'e transfer olan Elabdellaoui, A Takım'da oynamadı.


Norveçli Milli Takımı'nda görev alan başarılı sağ bek, milli takımın diğer alt kategorilerinin hepsinde de görev aldı.

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