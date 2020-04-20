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İşte Türk yapımı entübe cihazları

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.



Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı. Dev hastanenin ilk etabının açılışı yapılırken korona virüsle mücadeleye güç katacak olan hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı. Törende konuşan Bakan Varank da Mayıs sonuna kadar beş bin cihazın üretilmiş olacağını belirtti.

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