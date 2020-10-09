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İşte Türkiye'nin düşmana korku salan İHA'ları

Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katıyor.



Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı. Türkiye'nin en iddialı olduğu alan insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor.



Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak “Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı. Öte yandan, Bayraktar Akıncı'nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın 'oyun kurucusu' olacağı öngörüsünde bulunuldu. Son olarak Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ları tüm dünyanın dikkatini çekti.



Türkiye'nin son teknoloji uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili öne çıkan bilgiler şu şekilde sıralanıyor:



BAYRAKTAR AKINCI


Baykar Savunma'nın bilgilerine göre Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.



Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek.



Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.



Temel uçuş performans kriterleri


40,000 Feet Uçuş İrtifası


24 Saat Havada Kalış Süresi


Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)


Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)


Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği


GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği



Gelişmiş Özellikler


Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği


Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği


Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği


Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği


Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması


Çapraz Yedekli YKİ Sistemi


Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri


Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri



Teknik özellikleri


Haberleşme Menzili


Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)


Kalkış ve İniş


Pist (Otomatik)


Max Kalkış Ağırlığı


5,500 kg


Operasyonel İrtifa


40,000


Uçuş Süresi


24 saat


Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi


1.350 Kg


Kanat Açıklığı


20 mt.


Boy


12.2 mt.


İtki Tipi



ALPAGU


STM tarafından ALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hedeeri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemi.



Milli imkanlarla geliştirilen ALPAGU, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hedeere karşı gece- gündüz etkin olarak kullanılabiliyor..


Sistem; “Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi”, “Fırlatıcı Lançer” ve “Yer Kontrol İstasyonu” bileşenlerinden oluşuyor.



Kabiliyetleri


Gündüz ve gece etkin operasyon


Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş


Hareketli hedeerde hedefe yönelim ve takip


Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları


Tek er tarafından kullanılabilme


Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları


Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme


Özgün milli gömülü donanım ve yazılım


Yüksek yanal görüş açısı


Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları


Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıandırma



AKSUNGUR


Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur, yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmuştu. TUSAŞ tarafından geliştirilen Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İHA Aksungur, 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştiriyor. Geniş bir faydalı yük opsiyonu olan Aksungur, çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirebilecek yeteneğe sahip.


Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 silah istasyonu bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, minyatür bomba gibi mühimmatlarla görev yapabilir.



Sistem Özellikleri


Tam otonom operasyon


Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi


Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi


Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi


Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki


DO-178B uyumlu yazılım


DO-254 uyumlu donanım


Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu


Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)


SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)



Teknik Özellikler


Motor Tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel


Motor Gücü: 2X170 HP (Deniz Seviyesi, ISA)


Kanat Açıklığı: 24 M


Azami Kalkış Ağırlığı: 3300 KG


Taarruz / Deniz Karakol Görevi 750 KG Harici Yük ile 25 kft'te 12 Saat


Sinyal İstihbaratı Görevi : 150 KG Faydalı Yük ile 40 kft'te 24 Saat



Silah Opsiyonları


Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu


TEBER-81 (Lazer Güdümlü Mk-81)


TEBER-82 (Lazer Güdümlü Mk-82)


LUMTAS


MAM-L


Cirit


MAM-C


HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti)


KGK (82) (Kanatlı Güdüm Kiti)


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