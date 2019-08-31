İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştiraklerden çıkartılan işçilerin Saraçhane'deki başkanlık binası önündeki bekleyişi devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da İBB önüne giderek bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde telefonlarına atılan mesajla işten çıkarıldıklarını öğrenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Saraçhanedeki 'teki belediye binası önünde eyleme başlamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen ancak görüşmeden sonuç alamayan işçileri AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ziyaret etti.

“Milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

İşçilerden bilgi alan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, “Doğrusu bugün İBB'de çalışan, İBB'de hizmet eden arkadaşlarımızın işten atıldıkları ve İBB önünde toplandıklarıyla ilgili birçok mesaj, bilgi geldi burada çalışan arkadaşlarımızdan. Bizde arkadaşları ziyaret etmek için buraya geldik. Şimdi seçimden önce sayın İmamoğlu'nun kucaklaşmaktan bahseden, kardeşlikten bahseden, emekçi kardeşlerimize selam gönderiyorum, hiç kimse ekmeğinden, işinden olmayacak diye meydanlardaki açıklamalarını hatırlıyoruz ve bugün ki uygulamayı görüyoruz. Yani o açıklama neydi, bugün ki uygulama neydi? Doğrusu bunu milletimizin vicdanına havale ediyoruz” dedi.

“Arkadaşların onurlarıyla oynanıyor”

Konuşmasının devamında, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran öncesi meydanlarda ‘Namus sözü veriyorum, hiçbir işçi kardeşim ekmeğinde olmayacak' diye açıklamalarını hatırlıyoruz ve bugün bu arkadaşlarımız hem ekmeklerinden oldular hem de ayrıca mağdur edildiler, bir de rencide ediliyorlar. Deniyor ki bunlar bankamatik memuru. Yani çalışmadan maaş alıyorlar deniyor. Bir de arkadaşların onurlarıyla oynanıyor. Bakın arkadaşların kimi 10 senedir, kimi 7 yıldır, kimi 8 senedir çalıştıklarını söylüyorlar. Bu arkadaşların takipçisiyiz. Milletimiz adına yanlarında olacağız. Onlardan beklediğimiz olgunluk içerisinde haklarını aramaları, hukuklarını aramaları. Bizde onları yalnız bırakmayacağız. Kucaklaşmaktan bahseden, gerçekten seçim öncesinde hiçbir parti gözetmeksizin kucaklaşacağız, işini yapan arkadaşlarımızla beraber çalışacağız açıklaması yapan sayın İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu sözünü tutmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elimizden geleni yapacağız”

Çalışanların işlerinden çıkarılmasını garabet olarak niteleyen Dalkılıç, “Buradaki arkadaşların işlerinden atılmaları da çok ayrı bir garabet doğrusu. Çağırıp, muhatap alınarak da değil, sms yoluyla, mesajla işlerinden ediliyorlar. ‘İş akdiniz fes edilmiştir' mesajını bana burada arkadaşlarımız gösteriyorlar. Bu da ayrı bir nezaketsizlik, bu da emeğe saygısızlık. Bunu da İstanbul'a hizmet eden arkadaşlara saygısızlık olarak görüyorum. Bu noktada arkadaşlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Direnişe devam edeceğiz”

Mesaj yoluyla işten çıkarıldığını öğrenen Resul Arıcı, “İlk SMS İSPARK A.Ş'den geldi. SMS geldiğinde dedik herhalde, bir etkinliğimiz var. Güzel bir haber alacağımızı zannederken, adımızla başlayan SMS'i okurken, sonunda iş akdiniz feshedilmiştir şeklinde bir SMS geldi. Biz bununla şok olduk. Ben izinliydim o gün. Mesaj geldiğinde bir an ailemle paylaşamadım inanamadığım için. Acaba nasıl oluyor böyle bir şey diye. Sonra irtibata geçtik arkadaşlarımızla. O an çalışan arkadaşlarımızdan terminalleri, tişörtleri, kıyafetleri istenen arkadaşlar olmuş. İmzayla verilmiş, imzasız alınmış materyaller bunlar. Hepimiz üzgünüz, bekliyoruz. Direnişe devam edeceğiz. İnşallah işimizi alana kadar buradayız. Ben kendi ailemle yaşıyorum. Herkesin bir planı var. Evlilik planı olan var, çoluğu çocuğu olan arkadaşlar var, daha 3 aylık bebeği olan arkadaşımız var. Kışa giriyoruz, bunun bezidir, yakıtıdır ki bebeğin olduğu evde daha çok doğalgaz yakılır. Kışın işsiz kalan arkadaşlarımız var. Bunların hakkında bir yardım bekliyoruz. Maddi yardım değil, işimizi geri istiyoruz. Biz çalışan insanlarız. Kimseyle tartışmadık, kimseyle olumsuz bir polemiğe girmedik” dedi.

İşten çıkarılan personelin işinin ehli olduğunu söyleyen Arıcı, “Gelip de denetsinler. Biz sınavla girdik bu işe. 1,5 ay öncesinde CV'lerimizi bıraktık. Yazılı ve sözlü sınava girdik. Mülakatlardan geçerek geldik. İşimizin ehli olarak alındık. İşimizin ehli olmayan arkadaşlarımız alınmadı. İşimizin ehli olduğumuzu düşünüyoruz. Tekrar herhangi bir CV doldurmaya gerek yok. Hepimizin bilgileri mevcut. Tekrar işe alınmayı bekliyoruz. Herkes işinin ehli burada” diye konuştu.