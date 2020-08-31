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İşten çıkarılan şahıs eski iş yerinin aracını kundakladı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde işten atılan bir kişi eski iş yerinin aracını kolonya dökerek kundakladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işten atılan bir kişi eski iş yerinin aracını kolonya dökerek kundakladı. Şüphelinin yakalandığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da işten atıldığı gerekçesi ile bir kişi eski iş yerinin aracını kolonya dökerek kundakladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayına ilişkin çalışma başlatan emniyet ekipleri, araştırmada olayın Can Z. adlı bir kişi tarafından işten çıkarıldığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği tespit etti. Zanlının, iş yerine ait aracın camını kırıp kolonya dökerek kundakladığı öğrenilirken, şüphelinin Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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