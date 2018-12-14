İSTEUS Günleri'nin 3'üncüsü başladı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen İstanbul Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri'nin 3'üncüsü başladı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen İstanbul Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sempozyum Başkanı ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Duman Güney, “Şuan Sağlık Bakanlığı Marmara Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden İstanbul Endoskopik Ultrasonografi ve İleri Endoskopik Girişimler Kongresi'nin 3'üncüsünü yapıyoruz. Kongrenin ana kapsamı endoskopik ultrasonografi dediğimiz endoskopik yöntem ve bunun dışında diğer ileri girişimsel endoskopik yöntemlerin ya da halk arasında kapalı yöntem diye adlandırılan yöntemlerin uygulamalarını anlatmak, bunların detaylarını katılımcı hekim arkadaşlarımızla paylaşmak istedik. Bizim camiamızda çok ilgi gören bir toplantı" dedi.

"Hemşire arkadaşlarımızın da bu eğitimden faydalanması gerekiyor"

Toplantının Türkiye'de kendi alanında ilk defa Amerikan Gastroloji Akademisi tarafından onaylanıp, dünya çapında gidilmesi önerilen toplantılar içerisine alındığını kaydeden Prof. Dr. Deniz Duman Güney, "Diğer önceki toplantılara ilaven yarın endoskopik ultrasonografi ve endoskopi hemşireliği kursumuz olacak. Çünkü bunlar ileri yöntemler ve özel eğitim gerekiyor. Bize destek olan hemşire arkadaşlarımızın da bu eğitimden faydalanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü ise ”Bugün iki ana bölümde bir tanesi endoskopik ultrasonografi ikincisi de çift alanlı endoskopi; yani ince bağırsakların görüntülemesine yönelik düzenlenecek. Aslında bu uzun zamandan beri yapılıyor. Ülkemizdeki yıllık yapılan gastroenteroloji günlerinde, haftalarındaki toplantılarda canlı vaka uygulamaları yapılıyor” açıklamalarında bulundu.

Toplantıya katılan Doç. Dr. Can Gönen de iki gün sürecek olan program içerisinde gerek yurt içinde bu alanda deneyimli hocaların, gerekse yurt dışından bilim adamlarının katılacağını dile getirirken, Dr. Emrah Alper ise Endos Tomografinin Türkiye'deki gelişmesi için ve bu konuda özellikle yayılması için çok etkili olan bir organizasyon olduğunu vurguladı.