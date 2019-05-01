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İstiklal Caddesi kapatıldı, esnaf keyfini çıkardı

İstiklal Caddesi’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenlik gerekçesiyle kapatılmasını fırsat bilen esnaf top oynayarak keyifli anlar yaşadı.

İstiklal Caddesi'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenlik gerekçesiyle kapatılmasını fırsat bilen esnaf top oynayarak keyifli anlar yaşadı. Cadde esnafının oyun keyfi kameraya yansıdı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle kapatıldı. 1 gün içerisinde binlerce insanın gelip geçtiği cadde sessizliğe büründü. Müşteri bulamayan cadde esnafı ise durumu fırsata çevirdi. Caddede çay içen ve top oynayan esnaf gönlünce eğlendi. Esnafın renkli görüntüler oluşturan oyun keyfi kameralara yansıdı.

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