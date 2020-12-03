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İstiklal Caddesi tedbirlerden havadan görüntülendi

Aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi’nin son hali havadan görüntülendi.

Aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi'nin son hali havadan görüntülendi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi'nde karekod uygulamasına geçildi. Bugün saat 10.00'dan itibari ile geçerli olan tedbirlerin ardından caddede havadan görüntülendi. 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hesaplanan caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak.

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