İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı geçtiğimiz yılın aksine bu yılbaşında sessizliğe büründü

Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin sessiz hali drone ile görüntülendi.

Geçtiğimiz yıllardaki yılbaşı kutlamalarının uğrak noktası haline gelen Taksim ve İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un önemli bölgeleri, bu sene 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı sakin bir şekilde karşılıyor. Önceki yıllarda yapılan kutlamalar ve yoğunlukla haberlere konu olan İstiklal Caddesi ve Taksim Bölgesi, bu sene ise adeta sessizliğe büründü. Bölgede sadece her ihtimale karşı önlem alan polis ekiplerinin olduğu gözlendi.