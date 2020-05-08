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İstiklal Caddesi'nde 3 metre kuralı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde korona virüse karşı maske takma zorunluğu ve en az 3 metre sosyal mesafe kuralı getirilmesinin ardından polis ekipleri alanda denetim yaptı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde korona virüse karşı maske takma zorunluğu ve en az 3 metre sosyal mesafe kuralı getirilmesinin ardından polis ekipleri alanda denetim yaptı. Vatandaşlar anonslarla uyarılırken bazı kişilerin kurallara uymaması dikkat çekti.



Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüse karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan kişiler için maske takma zorunluğu ve kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildiğini duyurdu. Kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişinde vatandaşlara maske dağıtıp ellerine dezenfektan sıkarken, polisler alanda denetim yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar yeni kurallara karşı anonslarla uyarıldı. Alanda vatandaşların çoğunun maske kuralına uyduğu görülürken bazı kişilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

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