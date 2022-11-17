İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri işlemlerinin tamamlandı. Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayına sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden polis araçlarına bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayına getirildi.