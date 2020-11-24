İstiklal Caddesi'nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu

Kafe ve restoranlarda oturarak yemek yeme yasağıyla beraber İstiklal Caddesi'nde büfelerin önünde yoğunluklar yaşandı.

Kafe ve restoranlarda paket servis dönemi sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büfeler önünde oluşuna yoğunluklar sürüyor. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, restoran ve kafeden alışveriş yaptıktan sonra yemeklerini yemek için kendilerine cadde üzerinde yer aramaya başladı. Yemeklerini alan bazı vatandaşların büfeler önünde kalabalık gruplar halinde yemek yerken bazı vatandaşların ise yol kenarlarına yere çömelerek yemeklerini yediği görüldü.

Yemek yiyen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.