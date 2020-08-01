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İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Kurban Bayramı’nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.


Kurban Bayramının ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Sıcak havanın etkisiyle gezintiye çıkan vatandaşların korona virüs tedbirlerini unuttukları gözlendi. Cadde içerisinde yürüyen vatandaşların bazılarının maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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