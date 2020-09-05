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İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs uyarısı

İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik anons yaptı.

İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik anons yaptı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde drone uçurarak vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik anonslar yaptı. Vatandaşlar o anları ilgiyle takip ederken üstlerinde anons yaparak uçurulan drone'un fotoğrafını çekti. Caddedeki resmi ekip araçları da anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Öte yandan cadde üzerindeki kimi vatandaşlar maske takarken kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.



“Halkı bilinçlendirmek maksadıyla yapılan güzel bir şey”


Cadde üzerindeki bir esnaf, “Çok güzel buldum, halkı bilinçlendirmek maksadıyla yapılan güzel bir şey. Bunların devamını isteriz. Çünkü biz burada yaşıyoruz, görüyoruz. Şu anda ciddi bir durum var, virüs yine yayılıyor” şeklinde konuştu.

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