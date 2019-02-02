İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde gelinlikle dolaşan 3 kadın model ilgi odağı oldu

İranlı bir şirketin reklam çalışması İstiklal Caddesi’nde gelinlikle dolaşan 3 kadın model ilgi odağı oldu.

İranlı bir şirketin reklam çalışması İstiklal Caddesi'nde gelinlikle dolaşan 3 kadın model ilgi odağı oldu.


İranlı bir şirketin reklam çalışması için İstiklal Caddesi'ne getirdiği gelinlik giyen Ukraynalı 3 model kalabalığın ilgi odağı oldu. İstiklal Caddesi'nde hem yürüdü hem çekim için poz verdi.


Gelinlik giymiş model kadınları görenler de cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmek için birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman modellerin etrafında kalabalığa neden olan insanlar, gelinlik giymiş modellere zor anlar yaşattı. Bir tatlıcı dükkanına giren Ukraynalı modeller kendilerine ikram edilen dondurmaları da yemeyi ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.