İstiklal Caddesi'nde gün batımı manzarası hayran bıraktı

İstiklal Caddesi'ndeki gün batımının oluşturduğu manzara izleyenleri mest etti.

Gün batarken kızıl ve mor tonlarına bürünen İstanbul semaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin batmasıyla kızıllaşan gökyüzü eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki gün batımı kendine hayran bırakırken, kızıl ve mor tonlarının birbiriyle ahenkle dansı, izleyenleri mest etti. İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar da bu eşsiz manzarada fotoğraf çekildi.