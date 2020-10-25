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İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul’da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu.

Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul'da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.



Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul'da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşların İstiklal Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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