İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenler için oluşturulan platform ve bayraklar kaldırıldı

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından oluşturulan platform ve caddedeki bayraklar, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Ayrıca, patlamanın yaşandığı yerde de anıt platform oluşturulmuş, ziyaretçiler buraya gelerek hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştı. Akşam saatlerinde ise caddede bulunan bayraklar ve platform Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Vatandaşların da platformun üzerine bırakılan karanfilleri hatıra olarak saklamak için topladığı görüldü.