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İstiklal Caddesi'nde “İğne atsan yere düşmez” dedirten manzara

İstanbul’da hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim’e akın etti.

İstanbul'da hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim'e akın etti. Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.


Yeni tip corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardında İstanbul'da güneşli hava hakim oldu. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Beyoğlu İstiklal caddesinde aldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı caddede yer yer dükkan önlerinde kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk adeta “İğne atsan yere düşmez” dedirtti.

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