İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde insan seli

2018’in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti.

2018'in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşlar cadde üzerinde yürümekte zorluk çekerken, adeta insan seli oluştu.


Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019'a İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerinde çoğunlukta olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.