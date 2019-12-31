İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde insan seli

İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi’ne akın etti.

İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.


Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, güvenlik ise üst seviyede tutuldu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. 2020'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerin de caddede çoğunlukta oldukları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.