İstiklal Caddesi'nde işletmelerde korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirlerine ilişkin 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki işletmeler de denetlendi.

Beyoğlu Belediyesi, tüm dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği yeni alınacak korona virüs tedbirlerine ilişkin genelge kapsamında harekete geçti. Yürürlüğe giren genelgeye göre geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletme ve merkezleri kontrol eden ekipler, aynı zamanda ilçede faaliyet gösteren yeme-içme mekanlarının hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunu da denetledi. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

“Gerekli önlemleri alma konusunda ekiplerimizle birlikte gayret gösteriyoruz”

Beyoğlu'nda virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, “Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde denetimlerimizi yapmak üzere şuanda Türkiye'nin, İstanbul'un, Beyoğlumuzun kalbi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Genelge kapsamında özellikle yeme içme mekanlarında gerekli denetimleri yapmak üzere şuanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizler evlerinizde kalarak, toplu mekanlarda bulunmamaya gayret gösteriyorsunuz. Bizler de sizlerin sağlığı için gerekli önlemleri alma konusunda ekiplerimizle birlikte gerekli gayreti göstermeye devam edeceğiz. Millet devlet el ele büyük bir gayret ve dayanışma içerisinde bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Beyoğlulular olarak huzurlu, sağlıklı ve mutlu günlerde hep birlikte yaşayacağımızdan en ufak bir kuşkunuz ve endişeniz olmasın” dedi.