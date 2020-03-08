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İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürümek isteyen kadınlara müdahale

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürümek isteyen kadınlara polis müdahale etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürümek isteyen kadınlara polis müdahale etti. Müdahalede polislerin barikatlarına yumruk ve yabancı madde atan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde bir araya gelerek, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yürümek istedi. Caddede bir süre bekleyip, slogan atan göstericiler Taksim Meydanı'na gitmek için polisin kurduğu barikata doğru yürüdü. Bu sırada bazı kadınların polis barikatına yumruk ve yabancı madde attığı görüldü.


Polis ekipleri ise gösterinin İstanbul Valiliğin aldığı karar gereği yasak olduğunu anons etti. Ancak bazı kadınlar anonsu dinlemeyip yürümeye devam etti. Anonsun ardından dağılmayan göstericilere polis gaz sıkarak müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.


Müdahalenin ardından kadınlar dağılmaya başladı.

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